Roger Schmidt cantou em bom português: "Eu amo o Benfica"

Treinador alemão apanhado num momento de comunhão com os adeptos encarnados

Roger Schmidt ainda não fala português, mas vai começando a dar uns toques na língua de Camões. Nos festejos do 38º título, o técnico do Benfica cantou com os adeptos.

"Eu amo o Benfica", gritou o alemão, em imagens captadas na festa, no relvado do Estádio da Luz.