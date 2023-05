Schmidt: "Campeões em Alvalade? Se não conseguimos, temos de aceitar o ponto"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Sporting-Benfica (2-2), dérbi relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Primeira parte do Benfica desiludiu: "Eu posso entender isso, penso que o Sporting jogou muito bem, especialmente nos duelos e nos movimentos. Eles estiveram mais frescos que nós, tivemos problemas de rapidez nas pernas e também mentalmente, daí o 2-0. Mas sinto muito respeito pela equipa, que mudou de atitude e de forma de jogar na segunda parte. Os jogadores aguentaram até ao fim e o segundo golo no fim foi muito importante. A primeira parte foi do Sporting e a segunda foi nossa num jogo difícil. Agora falta-nos um jogo que temos de vencer".

Os adeptos benfiquistas queriam ser campeões em Alvalade: "Claro, eu sei que era o desejo dos adeptos. Nós queríamos dar-lhes isso e fizemos tudo o que podíamos, mas se não conseguimos, temos de aceitar o ponto. Tornar-nos campeões será incrível".

Está a prometer o título? "Não prometo, só prometo que faremos tudo para sermos campeões".