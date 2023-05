Schmidt: "Benfica pode ser campeão no domingo? Não depende de nós..."

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portimonense, marcado para este sábado (18h00) e referente à 32ª jornada da I Liga

Antevisão ao jogo: "Só faltam três semanas. Colocámos muito esforço. O nosso objetivo é terminar em primeiro. Preparámo-nos para todos os jogos, jogo a jogo. O Portimonense vai tentar fazer o melhor jogo, são uma boa equipa. Não podem descer, não podem ir à Europa, portanto vão estar sem pressão. Vamos dar tudo para ganhar."

Benfica pode ser campeão no domingo: "Espero um encontro complicado. Tudo o resto não depende de nós. Estamos dependentes de outros resultados. O foco está só neste jogo, nada mais."

Bah está disponível? Aursnes será outra vez lateral? "O Bah tem treinado. Tinha alguns problemas na semana passada. Decidimos não correr riscos. Temos de tomar uma decisão hoje. Ainda tenho de falar com ele, depende da decisão dele. O Aursnes esteve bem nos últimos jogos, o Gilberto tem treinado bem. A decisão final tomarei amanhã."