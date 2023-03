Schmidt: "Benfica pode ganhar a Liga dos Campeões? É muito claro..."

Declarações do treinador do Benfica, antes do confronto com o Club Brugge, marcado para esta terça-feira (20h00) e referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Club Brugge (terça-feira, 20h00), referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi questionado esta segunda-feira sobre se o emblema encarnado tem possibilidades de vencer a competição. O técnico alemão, dizendo que "nada é impossível no futebol", destacou a diferença de orçamentos entre os clubes e o impacto que a mesma tem nas probabilidades de se conquistar o troféu.

"Acho que todas as equipas que estão na fase a eliminar podem vencer a Liga dos Campeões, mas não com a mesma probabilidade. É muito claro... Para as equipas com menos orçamento, é uma pequena chance, para as equipas que têm mais, é maior. Mas, claro, é possível, nada é impossível no futebol a neste nível", começou por dizer.

"Mas, neste momento, estamos muito focados em chegar aos quartos de final, o que já é um grande conquista para um clube como o Benfica. Ainda não está feito. Vamos passo a passo e amanhã vamos tentar cumprir o objetivo", concluiu Schmidt.