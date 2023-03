Schmidt: "Benfica está ao nível de Real Madrid e Barcelona. É o expoente máximo do futebol"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, destaca a dimensão do clube encarnado

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, concedeu uma entrevista ao "Der Spiegel", partilhada este sábado pelo Benfica. Nessa mesma entrevista, o técnico alemão coloca as águias no nível de grandeza de Real Madrid e Barcelona.

"Para mim, como amante de futebol, podemos falar de grandes clubes e o Benfica é um deles, ao nível de um Real Madrid ou de um Barcelona. O Benfica é o expoente máximo do futebol. Historicamente, e em termos de dimensão, é muito especial. Não houve ninguém a comprar o clube por quatro mil milhões de euros e a injetar aqui dinheiro de repente. É um clube em que as pessoas poupam todos os meses para poder ir ao estádio. É um clube que tem de vender jogadores para funcionar, um clube com 20 modalidades diferentes e todas as pessoas acompanham essas modalidades com paixão", começou por dizer, antes de falar dos objetivos do emblema encarnado.

"O clube tem grandes objetivos, o Benfica joga para vencer títulos, temos de dar alegrias aos adeptos. É preciso preparar os jogadores para assumir essa responsabilidade. Têm de estar ao mais alto nível e isso não acontece se nos concentramos apenas em 11 jogadores. É claro que em todos os jogos há uma equipa titular, mas temos de olhar para o grupo todo. Para vencer o título em Portugal, são precisos 85 ou 90 pontos, portanto tem de se ganhar quase sempre e isso só acontece quando temos todos os jogadores prontos para entrar, seja qual for o contexto", concluiu.