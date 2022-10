Schmidt comenta as baixas na Juventus e o regresso de Neres: "Pode fazer algo especial"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo de terça-feira (20h00) diante da Juventus, que conta para a quinta jornada da Liga dos Campeões.

David Neres pode ser importante? "Claro, ele é um jogador-chave para nós. Ele já teve um grande impacto frente ao FC Porto, criou oportunidades e ganhou duelos. É capaz de fazer algo especial, por causa da sua velocidade e capacidade com bola. Pode ser importante e é isso que esperamos amanhã."

A Juventus tem várias baixas, como Paredes, Di María, Bremer... "Claro que é uma vantagem, mas no futebol profissional estamos habituados e acredito que a Juventus encontre soluções. Eles têm uma grande equipa e estamos focados nos jogadores que podem jogar."

Será necessário mudar o chip do clássico? "Já mostrámos esta época que damos o máximo em todas as competições. A Liga e a Taça estão em suspenso, o nosso foco está na Liga dos Campeões. Estamos habituados a isso e temos grandes ambições em todas as competições. Já mostrámos que conseguimos jogar com toda a intensidade, independentemente do jogo."