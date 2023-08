Schmidt avalia Trubin e Arthur Cabral e depois decide a convocatória

Últimos reforços a chegar à Luz ainda serão avaliados no treino deste domingo e só depois Schmidt decidirá. O guarda-redes não foi utilizado na pré-temporada. Pelo contrário, o avançado brasileiro, que pertencia aos quadros da Fiorentina, tem ritmo, já que participou em cinco jogos nesta fase da época.

Depois do triunfo diante do FC Porto, na Supertaça, o Benfica prepara-se para a deslocação ao Estádio do Bessa, na segunda-feira à noite (20h45). Di María é, naturalmente, o foco de todas as atenções, por tudo o que representa a nível mundial e pela exibição frente aos dragões, mas os últimos reforços a chegar à Luz, Trubin e Arthur Cabral, também suscitam entusiasmo entre os adeptos. Desde logo surge a dúvida se Roger Schmidt irá, ou não, chamá-los para entrarem na convocatória.

Ao que O JOGO apurou, o técnico das águias ainda irá avaliar a condição de ambos no treino de hoje e só depois disso tomará uma decisão, havendo, claro está, boas possibilidades de fazerem parte das opções. Trubin não fez qualquer jogo na pré-temporada pelo Shakthar, precisamente porque em cima da mesa estava a possibilidade de sair, mas Arthur Cabral foi utilizado em cinco partidas, estando, por isso, em considerações de entrar imediatamente no lote de convocados do Benfica para a deslocação ao Estádio do Bessa.

Curiosamente, e apesar de estarem desde o início da semana em Portugal, a verdade é que só ontem efetuaram o primeiro treino sob as ordens de Roger Schmidt. Arthur Cabral e Trubin assinaram contrato até 2028 e estão protegidos com cláusulas de rescisão de 100 milhões de euros, valor entretanto superado por João Neves, o último jogador das águias a ter o contrato revisto.

De volta às opções está David Neres. O internacional brasileiro ficou de fora no clássico frente ao FC Porto devido a uma lesão, mas ontem voltou ao convívio com os colegas, estando em perfeitas condições para ajudar a equipa na estreia no campeonato, como O JOGO anunciara.