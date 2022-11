Schmidt avalia arbitragem em Portugal e sobre vencer a Champions diz: "Tudo é possível"

Declarações do treinador do Benfica após o 22.º Fórum de Treinadores de Elite da UEFA.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, marcou presença no 22.º Fórum de Treinadores de Elite da UEFA, que decorreu nesta segunda-feira em Nyon, e, após a sessão, falou sobre alguns temas da atualidade do Benfica e também do futebol português, como a arbitragem.

"Honestamente, acho que fazem um bom trabalho. Vi ótimas prestações dos árbitros na nossa Liga. Tenho uma ideia positiva sobre eles", afirmou, em declarações reproduzidas pelo site do Benfica.

Schmit revelou que o VAR e os lances de bola na mão mereceram atenção no encontro. "Discutimos em grupo sobre várias coisas. Falámos do novo formato da Liga dos Campeões para 2024, da Liga Europa e da Liga Conferência... Também falámos dos árbitros e das regras de futebol, com as suas pequenas mudanças. O VAR e a sua interferência também foi tema, assim como a questão da 'bola na mão', que para mim é ainda muito difícil de compreender quando é e quando não é. Ainda ontem [domingo] tivemos uma situação no jogo em que se fosse eu a decidir não seria mão na bola, mas o árbitro e o VAR decidiram o oposto. Gostava que isto se pudesse esclarecer e que todos tivessem o mesmo entendimento sobre este tópico. É uma questão que pode ser muito decisiva, já que na maioria das vezes significa um penálti, que é sempre algo importante numa partida", refletiu.

A questão do tempo útil também foi abordada. "Hoje vimos dados estatísticos sobre esse tema e foi muito interessante: não é assim tão claro que o tempo útil de jogo em Portugal seja muito inferior ao das outras Ligas. O facto óbvio é que o tempo útil de jogo na Liga dos Campeões é superior ao das Ligas. Há uma diferença entre os jogos da Champions e os jogos dos campeonatos. E essa diferença é também evidenciada por parâmetros estatísticos como cartões amarelos e faltas. O que temos de fazer, na Liga portuguesa e nas outras Ligas, é olhar para o nível da Liga dos Campeões e tê-lo como um objetivo, uma referência que nos sirva de guia. Todos querem ver reduzidos os momentos de paragem num jogo", indicou.

Schmidt foi questionado se sonha regressar ao Fórum de Treinadores na próxima temporada, mas como treinador vencedor da Champions. "[risos] Vamos ver o que é possível alcançar nesta temporada. O que alcançámos, para já, foi fazer parte da Liga dos Campeões depois da entrada do novo ano. Foi o primeiro passo que demos, e agora em cada ronda temos de dar o nosso melhor para tentar seguir em frente. Nada é impossível, mas sabemos onde estamos. Todos sabemos o que outros clubes podem fazer e quais são os seus orçamentos, quais são os valores dos seus jogadores. Tudo isto faz parte do futebol neste nível, mas neste desporto tudo é possível. Não temos de olhar muito para a frente no futuro. Temos de estar focados jogo a jogo e não sonhar com alguma coisa ainda distante. Vamos manter esta abordagem, e depois tudo é possível", afirmou.

"É sempre bom falar com outros colegas. Conhecemo-nos quando nos defrontamos, mas normalmente não temos tempo para falar. É bom estarmos aqui e termos uma tarde para abordar alguns tópicos, ouvir algumas opiniões. Também é bom para a UEFA. Gosto destas reuniões, hoje tivemos pontos de discussão muito bons. Faz sempre sentido participar nestas sessões", disse ainda sobre a presença em Nyon.