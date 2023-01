Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Paços de Ferreira-Benfica (0-2), jogo relativo à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Começámos bem hoje com um golo cedo, mas depois vimos que o Paços é uma boa equipa, experiente, e que recuperou dos dois golos rapidamente. Tivemos de ter cuidado nos contra-ataques, mas merecemos vencer e estou satisfeito, porque não é fácil jogar estas partidas".

Está satisfeito com a forma como o Benfica controlou o jogo? "Perdemos muitas bolas na primeira parte, falámos disso ao intervalo e tentámos marcar o terceiro golo sem correr muitos riscos. Tivemos de defender atrás, dentro da grande área e estou satisfeito com a equipa. O futebol tem muitos tópicos e às vezes é preciso defender perto da grande área. Hoje o adversário teve várias oportunidades para marcar, mas faz parte do futebol".