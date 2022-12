Schmidt, as situações de Otamendi e Grimaldo e ainda Enzo: "Regras são para todos"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em antevisão à deslocação das "águias" ao terreno do Braga, agendada para as 21h15 de sexta-feira e a contar para a 14.ª jornada da Liga Bwin.

Enzo Fernández vai passar o Ano Novo na Argentina? "Não sei nada sobre o que sai nas redes sociais e na comunicação social. Somos uma equipa de futebol profissional e as regras são para todos os jogadores. É importante descansarem e estarem preparados para o jogo seguinte. Não há exceções."

Otamendi e Grimaldo a terminar contrato. Tem esperança que renovem? "Espero que eles assinem novos contratos, claro. São jogadores chave para nós. Têm jogado ambos e estão a realizar uma grande temporada, não só em termos de performance desportiva mas também na atitude. Claro que queremos mantê-los. O clube está a tratar disso."

Falou com Enzo, disse-lhe para ficar? "Não posso falar dessas conversas. Aquilo que falo com os jogadores fica para mim. O que posso dizer é o que disse antes. Sabemos como é o futebol. Estes jovens jogadores às vezes têm oportunidades, não é só o Enzo, faz parte do futebol. Se têm oportunidades têm de tomar as suas decisões, só têm uma carreira. Têm de pensar bem, serem inteligentes, ouvir alguns conselhos. Se os puder convencer, tento fazer isso, mas respeito sempre as decisões dos jogadores."

Qualidades do Braga: "São muito bons ofensivamente. São uma equipa completa, têm uma ideia clara de como querem jogar. Na frente, são muito perigosos, com os dois avançados. Temos de ter alguns cuidados, defender muito bem e lembrar-nos que somos capazes de praticar um futebol ofensivo, mas também temos de estar muito bem defensivamente. Este equilíbrio no nosso jogo tem sido muito bom. A equipa tem de ser responsável, como um todo, a defender. Os jogadores estão focados, é a melhor maneira de jogar bem e de defender bem contra equipas com bons jogadores na frente. Temos qualidade e temos de demonstrar que somos capazes de marcar golos e criar oportunidades. Esperamos ​​​​​​​poder usar a história do jogo para vencê-lo."