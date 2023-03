Schmidt, as palavras de Henry e a lesão de Gonçalo Guedes: "Não conseguia continuar"

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na antevisão ao duelo com o Marítimo (domingo, 18h00, na Madeira), referente à 24.ª jornada da Liga Bwin.

Marítimo: "As duas equipas precisam dos três pontos, estão na luta pela permanência, a jogar em casa, espero um equipa a fazer tudo para conquistar os três pontos. É um jogo muito importante para ambas as equipas, espero um grande desempenho de ambas as equipas. O Marítimo tem mostrado que consegue jogar bom futebol, são corajosos e vai ser uma tarefa difícil para nós, mas estamos num bom momento e estamos preparados para jogar um bom jogo amanhã."

Palavras de Henry sobre Gonçalo Ramos: "Para ser sincero, não sei do que resta a falar, portanto não me posso pronunciar. Gonçalo Ramos está muito concentrado, a jogar muito bem, não só na terça-feira, mas toda a temporada. Estou muito feliz com ele, gosto da sua atitude, é um jogador de equipa, trabalha no duro como ponta de lança. Joga a este nível, marca e todos os olhos se viram para ele, é normal e estamos muito contentes.

Gonçalo Guedes: "É uma pena, o Draxler já estava fora e o Gonçalo voltou ao Benfica, vinha motivado para jogar pelo seu clube, é um empréstimo mas rapidamente se entrosou, fez bons jogos. Estava a ter problemas com o joelho há algumas semanas e chegou a um ponto em que não conseguia continuar. decisão do departamento medico e dele ser operado, não sou perito, mas estará fora quatro a seis semanas."