Schmidt após o Benfica-Gil Vicente: "Casamento perfeito? Isto ainda não acabou..."

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a vitória por 3-1 na receção ao Gil Vicente, este domingo.

Análise ao jogo: "Foi um jogo difícil. O Gil Vicente jogou bem. Mas conseguimos ganhar e foi merecido. Gostei de ver que os jogadores conseguem ganhar jogos destes, em que não controlamos durante os 90 minutos. Estivemos concentrados e cumprimos. Tivemos uma boa atitude. Marcámos três golos e eles não tiveram grandes oportunidades. Depois de um período de tantos jogos, e com o facto de irem para o Mundial já na mente de alguns jogadores, voltámos a ganhar e queríamos ir para a pausa com esta vantagem na tabela classificativa. Estou muito contente com os jogadores. Agora temos um pequeno descanso depois de um período difícil."

Avaliação da época: "Foi um período duro para os jogadores. Mas é preciso ter esta mentalidade e esta atitude. Jogámos bom futebol, temos muita qualidade, mas é difícil estar pronto de três em três dias. Conseguimos algo especial, não perdemos qualquer jogo... Agora muitos vão para o Mundial e nós vamos ter a Taça da Liga. É uma oportunidade para dar tempo de jogo a alguns jogadores."

Casamento perfeito com o Benfica? "Tenho de olhar para o geral. E isso é no final da temporada. Só aí podemos falar do que conseguimos. Começámos muito bem, qualificámo-nos para a Liga dos Campeões, depois passámos aos oitavos. É muito bom. Mas isto ainda não acabou. Não é o momento de fazer balanços. Ainda estamos a meio de tudo. Temos de continuar a trabalhar afincadamente para termos algo palpável no final da época."