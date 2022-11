Roger Schmidt, treinador do Benfica, esteve à conversa com o jornalista Pedro Pinto no âmbito do Thinking Football Summit, que começou esta sexta-feira no Porto e se prolonga até domingo. Veja o vídeo abaixo.

