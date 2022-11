Schmidt ao saber do golo de Enzo no Mundial: "Espero que jogue a titular"

Declarações do treinador Roger Schmidt após o Benfica-Penafiel (2-0), partida da Taça da Liga

A Argentina, que seria eliminada já do Mundial'2022 em caso de derrota com o México, apelou ao jogador mais influente, o astro Lionel Messi, que inaugurou o marcador com um colocado remate de fora da área, aos 64 minutos, e assistiu o suplente Enzo Fernández, médio do Benfica, para outra bomba, aos 87.

Questionado, pela Sport TV, sobre a pontaria de Enzo ao serviço da seleção e no Mundial, o treinador encarnado, Roger Schmidt, disse esperar que o médio jogue mais e melhor.

"Espero que o Enzo Fernandez consiga demonstrar tudo o que vale, e até comece a jogar de início, tal como o Nico [Otamendi] e se qualifiquem pela próxima fase. E que façam um grande Mundial", disse.

"Estou contente por ele e pelo Nico também, que ganharam. Ainda podem passar. Vi o golo e espero que tenha oportunidades de jogar de início. Acho que o Enzo está no clube certo para o seu desenvolvimento. Assume responsabilidade apesar de ser jovem, está a aproveitar o Benfica e não está a pensar mudar de clube", disse, mais tarde, na sala de imprensa.