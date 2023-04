Schmidt anuncia um regresso às opções do Benfica para o jogo com o Gil Vicente

Alexander Bah está recuperado de lesão

Roger Schmidt, treinador do Benfica, anunciou esta sexta-feira um regresso às opções para o encontro frente ao Gil Vicente, agendado para as 20h30 de sábado e a contar para a 30.ª jornada da Liga Bwin.

Alexander Bah, defesa-direito, está recuperado da entorse traumática do joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral medial, sofrida no clássico com o FC Porto (triunfo dos dragões, por 2-1, no Estádio da Luz), podendo ser utilizado pelo treinador alemão em Barcelos.

"Treinámos muito bem esta semana, os jogadores estão com boa disposição, alguns jogadores ganharam um pouco de forma, Gonçalo Guedes precisa de treinar, está melhor, o Bah voltou, tivemos bons momentos esta semana e estamos desejosos de jogar amanhã um bom jogo e claro que precisamos dos três pontos", afirmou o técnico em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com os gilistas.