Schmidt antes do jogo com o Varzim: "Não estamos a pensar no dérbi com o Sporting"

Treinador do Benfica fez a antevisão ao encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, não admite fazer grandes poupanças no encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal. As águias defrontam o Sporting na próxima ronda do campeonato, mas o foco total está no encontro com o Varzim, agendado para as 20h45 de terça-feira.

"Não temos uma segunda equipa, todos fazem parte do plantel principal. Percebo o que está a dizer, mas não vai haver qualquer problema para recuperar entre os jogos. Já estamos habituados a isso. Estamos muito motivados, levamos a Taça muito a sério e vamos entrar com a abordagem certa", declarou.

"Podemos fazer algumas alterações, mas estamos concentrados em vencer amanhã e não estamos a pensar nas próximas semanas nem no jogo da I Liga, apesar de ser um dérbi contra o Sporting. Estamos completamente concentrados no jogo com o Varzim", assegurou.