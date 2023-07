Schmidt "amarra" Rafa à Luz e Benfica rejeitou milhões do Catar

Treinador disse a Rui Costa e ao jogador que quer o camisola 27 no plantel. Na sequência da conversa com o treinador, o líder encarnado rejeitou uma oferta de 15 milhões de euros do Al Saad e nem sequer avançou com outros valores que apontassem para a saída.

Rafa é jogador do Benfica e vai continuar a sê-lo. Está a um ano de terminar contrato e não se perspetiva o cenário de acordo devido às divergências salariais existentes, mas Roger Schmidt não abdica do camisola 27. Segundo O JOGO apurou, o alemão já o disse ao presidente Rui Costa e também ao próprio dianteiro de 30 anos, que pretende "amarrar" na Luz como fez no arranque da temporada passada, assim que assumiu o cargo.

No final de 2021/22, época muito negativa para os encarnados, sem qualquer título conquistado, e que terminou com Rafa a não celebrar um golo, num jogo com o Estoril, o Benfica foi abordado para transferir o jogador e o negócio esteve mesmo à beira de entrar para o forno e ver fumo branco. Porém, Roger Schmidt falou com o agora ex-internacional português, explicou-lhe o que pretendia dele e desafiou-o a fazer uma campanha de alto nível que ajudasse as águias a deitar as garras ao troféu de campeão nacional.

De imediato, o futebolista pediu aos seus empresários para cancelar todo o tipo de negociações que pudessem estar em marcha e decidiu ficar. Não fez a melhor época da carreira, mas teve o segundo melhor registo em golos (14) e também em assistências (9) de águia ao peito, na temporada em que fez mais jogos (47) pelo Benfica. Numa altura em que voltou a surgir uma proposta para a sua venda, Roger Schmidt interveio novamente e mantém a sua posição mesmo depois da contratação anunciada esta semana do argentino Di María. Para o alemão, Rafa é para ficar.

O Al Saad avançou com uma proposta de 15 milhões de euros para levar o dianteiro para o futebol árabe, acenou com muitos milhões de salário, mas Rui Costa disse não. E fez mais. O presidente dos encarnados, e contrariamente ao que tem vindo a público, não apresentou valores mínimos que poderiam ser suficientes para que, uma oferta melhorada pelo emblema interessado, viesse a receber luz verde. Limitou-se a dar uma nega, mesmo depois de não ter chegado a acordo salarial com o jogador para a renovação salarial, o que deixa em aberto uma saída a custo zero no final da época, a exemplo do que se passou com Grimaldo.

O que está previsto nesta altura é que Rafa volte a treinar hoje e siga viagem amanhã para Inglaterra, onde o Benfica irá estagiar. Esse pode ser um momento para Rui Costa abordar o jogador, algo que ainda não aconteceu nestes dias de trabalho, mas a conversa, até pela sensibilidade futebolística do presidente, poderá apontar para o futuro, no plantel da Luz.