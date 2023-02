Schmidt ainda não conta com Gonçalo Ramos: os onzes de Benfica e Casa Pia

Partida da jornada 19 do campeonato com início às 18h00

Gonçalo Ramos não integra a ficha do jogo no encontro entre Benfica e Casa Pia. O avançado português já tinha falhado o jogo em casa do Arouca, por motivos físicos. De resto, Roger Schmidt repete o onze da partida da ronda 18, que as águias venceram por 3-0.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, David Neres e Aurnes; Gonçalo Guedes.

Suplentes: Samuel Soares, Lucas Veríssimo, Ristic, Rafa, Musa, João Neves, Morato e Draxler.

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista; Fernando Varela, João Nunes e Zolotic; Lucas Soares, Cuca, Romário Baró, Afonso Taira e Derick Poloni; Godwin e Rafael Martins.

Suplentes: João Victor; Léo Bolgado, Neto, Diogo Pinto, Vasco Fernandes, Kuni, Soma, Beni e Clayton.