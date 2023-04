Schmidt agradece parabéns de Conceição: "Eles também jogaram muito bem..."

Declarações de Roger ​​​​​​​Schmidt, treinador encarnado, após o Rio Ave-Benfica (0-1), jogo relativo à 26.ª jornada da Liga Bwin.

Notaram-se diferenças no ritmo da equipa: "Nós quando jogamos de três em três dias, os jogadores sabem o que fazer. Com um hiato de duas semanas, não tivemos muito tempo para treinar. As coisas não estiveram tão equilibradas como é normal, mas já esperava isso. Mas jogámos bem o suficiente para vencer e merecemos a vitória".

Conceição deu os parabéns ao Benfica: "Não tinha ouvido, para ser honesto. Mas se ele disser coisas positivas, nós agradecemos. Ele é um treinador muito experiente e sabe a dificuldade da Liga dos Campeões, em que eles também jogaram muito bem. No geral, as equipas portuguesas estiveram muito bem nas competições europeias. Agradeço o seu comentário".