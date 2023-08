Schmidt agarra trio de suplentes à Luz: alemão informou Rui Costa de que são inegociáveis

Treinador alemão comunicou a Rui Costa que não quer abrir mão de Morato, Florentino e David Neres

Com o mercado de transferências aberto mais oito dias, ainda há espaço para alterações no plantel encarnado. As águias têm alguns casos ainda por resolver, como Meité e Paulo Bernardo, que não tiveram ainda qualquer minuto. Estão também a ser avaliadas as situações de Tiago Gouveia, Chiquinho ou João Victor, que podem ainda mudar de clube. Por outro lado, há outros jogadores que têm a saída da Luz trancada a sete chaves.