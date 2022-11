Schmidt admite rotação na Taça da Liga: "Temos jogadores excelentes no banco"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Benfica-Gil Vicente (3-1), partida relativa à 13.ª jornada da Liga Bwin.

Como classificada a temporada do Benfica até agora? "Isso é vosso trabalho [comunicação social]. É de mais evidente que temos tido uma época muito boa, estamos em meados de novembro e ainda não perdemos. Temos estado bem".

Disse na zona de entrevistas rápidas que o Benfica vai ter seis jogadores no Mundial. Não são cinco? "Tudo pode acontecer até ao último momento. Veremos quantos serão".

Taça da Liga vai dar azo a experiências no onze titular? "Como disse anteriormente, no mínimo cinco jogadores não vão estar e nós vamos ter de os substituir. É muito claro que teremos de fazer isso, para ajudar a melhorar a forma de alguns jogadores. Temos jogadores excelentes no banco e jogadores que estão a precisar de minutos para recuperar de lesão".