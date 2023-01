Schmidt abre a porta à rotatividade no Benfica: "Talvez façamos algumas alterações"

Em conferência de imprensa, no Seixal, Roger Schmidt frisou que os encarnados não irão subestimar o Varzim, na Taça, e lembrou que o desafio contra os "leões" é apenas no domingo, pelo que "não há problema para recuperar entre os jogos"

O treinador do Benfica garantiu esta segunda-feira foco total no encontro da Taça de Portugal frente ao Varzim, apesar do jogo frente ao Sporting no domingo, mas admitiu fazer alterações na equipa.

Em conferência de imprensa, no Seixal, Roger Schmidt frisou que os encarnados não irão subestimar o Varzim e lembrou que o desafio contra os "leões" é apenas no domingo, pelo que "não há problema para recuperar entre os jogos", mas admitiu que irá "encontrar a abordagem certa".

"Talvez façamos algumas alterações, claro, mas queremos ganhar. Esse é o nosso foco, não estamos a pensar nas próximas semanas nem no próximo jogo na Liga, embora seja um dérbi contra o Sporting. O nosso foco, o meu foco, está totalmente no Varzim", assumiu o técnico dos "encarnados".

Os poveiros "ganharam os últimos três jogos na Taça por 1-0", lembrou Schmidt, um dos quais à própria equipa de Rúben Amorim, o que "diz muito da sua abordagem" aos jogos e é motivo mais do que suficiente para o Benfica "não subestimar esta equipa" e estar "preparado para um jogo difícil".

"Queremos qualificar-nos para os quartos-de-final, queremos dar tudo para ganhar a Taça [de Portugal]. Amanhã [terça-feira] é a próxima oportunidade para mostrar a nossa abordagem e também a nossa motivação para ganhar a Taça", apontou.

Depois, questionado sobre se já conta com Enzo Fernández para a visita à Póvoa do Varzim, após ter deixado o médio argentino de fora do encontro com o Portimonense, por ter viajado na semana anterior para a Argentina, sem autorização, insistiu que esse é um tema encerrado.

"A situação com o Enzo está fechada. Já não há qualquer situação. É nosso jogador, está em muito boa forma, a treinar bem, está feliz. Faz parte do plantel, é um jogador chave, já disse tudo sobre ele", comentou.

O Benfica visita na terça-feira o Varzim, equipa da Liga3, em encontro a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, com início marcado para as 20h45, no Estádio do Varzim Sport Clube, e arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

Para chegar a esta fase da prova "rainha" do futebol português, a equipa orientada por Roger Schmidt deixou para trás o Caldas, com um triunfo por 5-3 nas grandes penalidades, após empate 1-1 no final do prolongamento, e o Estoril Praia, com uma vitória por 1-0.

Já os "lobos do mar" derrotaram o Vila Meã, do Campeonato de Portugal, por 2-1, após prolongamento, o Feirense, da Liga SABSEG, o Sporting, da Liga Bwin e o São João de Ver, da Liga3, todos por 1-0.

Nos respetivos campeonatos, o Benfica lidera a Liga Bwin com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sporting de Braga, enquanto o Varzim segue no segundo lugar da Série A da Liga3, a dois pontos do líder, o Vilaverdense.