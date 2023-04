Schmidt aborda situação de Neres: "Estava desiludido por não ser titular e falámos sobre isso"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Chaves, agendado para as 18h00 de sábado

Chaves: "É um jogo muito importante. Faltam sete jogos até ao final da temporada, temos sete pontos de vantagem e cada vitória deixa-nos mais perto do título. É muito importante ganhar os três pontos. Não é fácil jogar fora na Liga portuguesa, acho que é claro. Temos jogado muito bem na maior parte do tempo. O Chaves é uma boa equipa, muito perigosa nos momentos de transição. Tem jogado muito bem nas últimas semanas, em casa, contra Braga, FC Porto, Sporting. Mesmo com as equipas grandes mostraram a sua qualidade, não é um jogo fácil, mas estamos preparados, muito confiantes. Perdemos dois jogos em quatro dias, mas ainda estamos confiantes para jogar bom futebol. Acreditamos em nós, temos tido uma época fantástica, com muitos pontos, a pontuação que temos é fantástica, os jogadores têm estado muito bem. Perdemos dois jogos muito equilibrados, frente a FC Porto e Inter, mas podíamos ter vencido ambos. Mas às vezes temos de aceitar que o adversário é mais eficiente que nós. Mas temos tido uma equipa a olhar para a frente nos treinos, muito motivada, e vamos demonstrá-lo amanhã."

Neres saiu visivelmente frustrado: "Estava desiludido porque perdemos e estava desiludido porque fez uma assistência muito boa para o Gonçalo Ramos, mas o Gonçalo não conseguiu aproveitar esta oportunidade para marcar e ganhar. Estava desiludido por não ser titular, mas falámos sobre isso e está resolvido, não há qualquer problema. Como sempre disse, David Neres é um jogador muito importante para nós, decidi nos últimos jogos que não estaria no onze inicial, mas amanhã poderá estar. Não vou dizer agora, mas ele é muito importante. Estou muito contente com ele, é muito claro, não há qualquer problema."