Schmidt aborda seca de golos de Rafa e não comenta rumor sobre Kamada

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em antevisão ao jogo com o Gil Vicente, em Barcelos, relativo à 30.ª jornada da I Liga. A partida está agendada para as 20h30 de sábado.

Rafa não tem marcado golos, o que aconteceu? "Ele sabe que pode marcar mais golos, mas não é um jogador que esteja sempre a pensar nisso. É muito completo, tem feito uma grande época. Marcou mais na Champions do que no campeonato, mas está sempre muito envolvido nas situações ofensivas, é fantástico entre linhas... É muito importante e não importa se marca ou não. Não o julgo só pelos golos."

Kamada associado ao Benfica: "Não vou falar sobre novos jogadores. Estou completamente focado nesta época."