Avançado substituído na segunda parte do jogo de Paços de Ferreira.

Gonçalo Ramos foi substituído por Roger Schmidt ao minuto 58 do encontro entre Paços de Ferreira e Benfica, com queixas físicas. O avançado internacional português, aparentemente com problemas musculares na coxa esquerda, foi rendido por Musa e pode ser uma dor de cabeça para o treinador tendo em conta os jogos que se seguem.

Na conferência de imprensa após o jogo, o técnico das águias admitiu que os sinais não são positivos. "Ainda não sabemos [a gravidade da lesão]. São problemas na zona superior da perna. Temos de ver. Ele estava com algumas dores e não é um bom sinal quando um jogador se lesiona sozinho", afirmou.

Ramos é o melhor marcador do Benfica na atual temporada, com 18 golos, 12 deles no campeonato. Ficou em branco no jogo antecipado da ronda 20.