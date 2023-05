Schmidt, a saída de Grimaldo e um alvo do Benfica: "Claro que o conheço"

Treinador falou este domingo aos jornalistas, um dia após a conquista do título de campeão.

Reforços para 2022/23: "Falamos do plantel a temporada inteira, falamos de melhorias. Quando a janela fechar, em agosto, começamos a pensar no de janeiro. Faz parte do nosso trabalho. É um tema muito importante, o equilíbrio do plantel. Temos de tentar melhorar o nosso onze titular, queremos encontrar um equilíbrio no plantel. Vamos voltar a jogar de três em três dias no início da temporada e temos de estar preparados para isso. Neste momento sentimo-nos bem, temos muitos jogadores que mostraram qualidade, que conseguem jogar a este nível. Temos de substituir o Grimaldo, é um jogador-chave. E mesmo o Enzo...".

Grimaldo anunciou saída antes do dérbi com o Sporting: "Se os adeptos o perdoaram? Acho que sim. É preciso ver o que o jogador fez pelo clube. Esteve cá sete anos e meio, foi campeão quatro vezes. Deu tudo pelo clube. Esteve sempre no máximo. Tem todo o meu respeito, mas penso que também tem todo o respeito dos benfiquistas. Os adeptos apoiaram-no até ao último segundo.

Gestão: "Não é fácil. Não é possível usar todos os jogadores. Há jogadores que não tiveram minutos suficientes e isso não me deixa feliz, mas tenho uma responsabilidade, que é ter êxito. Essa é a parte mais importante. A única coisa que posso fazer é dar oportunidade a todos. Se alguns estão a jogar bem, outros têm de esperar ou treinar para tirarem a vaga de outros. A mim não me interessa quem joga. Tento sempre utilizar o melhor onze, mas depois depende dos jogadores. Somos uma equipa de futebol profissional, não é fácil vir para um clube como o Benfica".

Kerkez, do AZ Alkmaar, é alvo: "Não vou falar sobre jogadores que não são do Benfica. Claro que o conheço. Quando sai um jogador do onze titular, temos de conhecer todas as opções para o substituir. É uma opção, mas não posso comentar".