Schmidt, a comparação entre Benfica e Arsenal e o calendário mais complicado do que o do FC Porto

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em antevisão ao jogo com o Gil Vicente, em Barcelos, relativo à 30.ª jornada da I Liga. A partida está agendada para as 20h30 de sábado.

Pode-se comparar o Benfica ao Arsenal? "É difícil comparar equipas e ligas. Penso que o que está a dizer é que o Arsenal até há algumas semanas estava a fazer uma temporada muito boa, estava na frente e podia vencer a Premier League. Mas costumo dizer que aqui há 34 jornadas, 38 na Premier League, o que é decisivo é estar sempre no máximo nível, em todas as fases da temporada, sempre em boa forma, é importante ter pontos. Não interessa se é Inglaterra, Portugal ou Espanha, é preciso muitos pontos, no final temos de demonstrar que temos capacidade, potência e energia. Na Premier League está tudo em aberto, apesar de o Arsenal ter perdido um grande jogo esta semana, mas não é possível comparar a situação deles com a nossa."

Benfica tem calendário mais complicado do que o FC Porto? "Sim, com certeza ainda vamos defrontar Sporting e Braga, é um calendário difícil, mas não quero mudar nada, porque está apenas nas nossas mãos. Não é fácil ser campeão, os jogos no final do campeonato são difíceis mas estamos completamente concentrados no Gil Vicente, amanhã. Que não é fácil ser campeão é claro."