"Schjelderup tem coisas de Dani Olmo e Mahrez, mas comparo-o a Bernardo Silva"

Avançado norueguês é reforço de inverno do Benfica.

A contratação de Schjelderup pelo Benfica teve destaque também a nível internacional. Em Espanha, o jornal "Marca" publicou um artigo sobre o atleta, tendo falado com Pablo Moreno, antigo treinador de guarda-redes do Nordsjaelland, que não poupou elogios a um jogador que "tem cara e corpo de menino".

Parece que acaba de sair do "colo". Não é o mais rápido nem o mais forte... mas tem uma qualidade enorme", disse, atirando: "Quando o vi, pensei: "Este vai ser craque." Tem uma personalidade anormal para a sua idade. Conduz a bola colada sempre ao pé, parece que vai a flutuar. Tem coisas de Dani Olmo e de Mahrez, mas comparo-o mais a Bernardo Silva."

O jogador norueguês é o segundo reforço do Benfica no presente mercado de inverno, depois do dinamarquês Casper Tengstedt. Assinou contrato com as águias até 2028, é internacional sub-21 pela Noruega e liderava a lista dos melhores marcadores no campeonato da Dinamarca, com 10 golos, tendo somado, no total, 56 jogos pelo Nordsjaelland, com 17 golos e duas assistências.