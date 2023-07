Schjelderup quer justificar aposta do Benfica e Di María é boa notícia

Extremo espera ter oportunidade de mostrar o seu valor e trabalhou a fundo nas férias para chegar com tudo no arranque; Decisão das águias de não autorizar a presença no Europeu de sub-19 foi vista com agrado pelo atleta. Chegada de Di María não preocupa o atacante, uma vez que a ideia é aprender com o concorrente.

Dois minutos: um no campeonato e um na Liga dos Campeões. Este foi o saldo de Schjelderup, de quem o Benfica espera muito para o futuro, nos primeiros meses de águia ao peito. O jovem norueguês quer agora mostrar outra face e ser aposta forte em 2023/24. O extremo está decidido a convencer Roger Schmidt a dar-lhe mais oportunidades. Esperando que tal seja uma realidade, acredita, apurou O JOGO, que será capaz de corresponder às expectativas e justificar a decisão das águias em contratá-lo ao Nordsjaelland, num investimento de nove milhões de euros, mais cinco por objetivos.

Rui Costa assumiu recentemente aos sócios, em Assembleia Geral, que esperava mais de Schjelderup e Tengstedt, mas de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal Roger Schmidt transmitiu, ainda assim, ao longo dos últimos meses, um feedback positivo ao atacante, que sente-se agora completamente adaptado ao clube e às ideias do treinador. Sentindo-se adaptado ao Benfica, à cidade e ao país, que o têm encantado, Schjelderup não se mostra arrependido da escolha pelas águias apesar da escassa utilização e continua a pensar que o emblema encarnado foi a melhor opção para se afirmar no futebol europeu.

Com muita e forte concorrência por um lugar no onze, Schjelderup viu com agrado o facto de o Benfica não ter autorizado a sua presença na Europeu sub-19, que arrancou esta segunda-feira, em Malta. O futebolista vê a decisão como um voto de confiança, face à pretensão das águias em que esteja no arranque da pré-época, marcado para quarta-feira. E para chegar com tudo, Schjelderup trabalhou no duro ao longo das férias na Noruega. Nos últimos dias tem estado em Marbella, mas na companhia de um preparador-físico, para afinar a "máquina", mesmo "queimando" a fase final das férias. O objetivo do jogador é estar na melhor condição física possível, até porque em janeiro chegou à Luz com uma lesão na virilha que o afetou nas primeiras semanas.

Além de João Mário, Aursnes, Rafa e David Neres, o jovem internacional norueguês vê agora chegar à Luz também Di María. Ainda assim, apesar de a luta pela titularidade poder complicar-se, a contratação do extremo argentino não o preocupa. O camisola 21 das águias está decidido a conquistar mais títulos e vê Di María como um nome forte para a equipa e um exemplo do qual pode retirar ensinamentos. E sente que se conseguir ter máximo rendimento nos treinos acabará por ganhar um lugar nas contas de Roger Schmidt.

Plano preparado ao pormenor

Apesar de ter apenas 19 anos (feitos a 1 de junho), Schjelderup tem desde há muito traçado um plano rigoroso para chegar ao topo do futebol europeu. O jogador tem sido seguido por muitos clubes do Velho Continente - as águias observaram-no durante ano e meio, desde que se evidenciou na liga dinamarquesa, com 16 anos - e antes de se mudar para a Luz recebeu muitas sondagens e ofertas. Tendo recusado vários clubes da Bundesliga e da Serie A, escusou-se a encontros com emblemas ingleses, tendo-se reunido apenas com Liverpool e Brentford, assim como Sevilha e Brugge. Fatores como a aposta em jovens jogadores na equipa principal, filosofia da equipa técnica, capacidade de lutar por títulos e ambiente dos adeptos foram analisados pelo jogador, que acabou por optar pelo Benfica.