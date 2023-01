Schjelderup no topo dos investimentos: supera Jovic e Sidnei no Benfica

Promessa norueguesa leva a SAD a gastar nove milhões, mais cinco por objetivos, superando os 6,583 de Jovic por um jogador de 18 anos.

Andreas Schjelderup chega ao Benfica com muita ambição, como o próprio assumiu, mas também o clube da Luz deposita fortes expectativas no jovem futebolista, de apenas 18 anos. A confiança no potencial e nas qualidades do atacante norueguês é tal que a SAD fez o seu maior investimento por um jogador dessa idade.

O Benfica conseguiu convencer o Nordsjaelland a libertar já o atleta com uma proposta de nove milhões de euros, mais cinco por objetivos, um valor que supera o investimento realizado em Luka Jovic, avançado que chegou à Luz em janeiro de 2016 oriundo do Estrela Vermelha após um investimento de 6,583 milhões de euros, como revelou a sociedade encarnada.

A fechar o pódio dos jogadores com 18 anos mais caros encontra-se Sidnei, contratado ao Internacional por uma verba inicial de cinco milhões de euros por 50 por cento do passe - a SAD acabaria por adquirir a restante metade por mais 2 M€ -, seguindo-se dois guarda-redes: Svilar, que obrigou a um investimento de 4,552 M€, e Oblak, contratado com 16 anos a troco de 3,86 milhões.

A transferência de Schjelderup segue assim uma política habitual agora por parte das águias, já que o outro reforço de janeiro, Casper Tengstedt, foi assegurado num negócio que prevê também o pagamento de verbas em função de bónus, algo que sucede também com Enzo Fernández e Aursnes, contratados no verão.