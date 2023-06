Schjelderup falha convocatória da Noruega para Europeu sub-21

Apesar de ter 18 anos, esperava-se que o extremo do Benfica integrasse a convocatória de Leif Smerud, que aproveitou para justificar a ausência do jovem em conferência de imprensa.

Andreas Schjelderup, jovem extremo do Benfica, falhou a convocatória da Noruega para o próximo Europeu sub-21, que vai decorrer entre 21 de junho e 8 de julho, na Geórgia e Roménia.

Apesar de ter apenas 18 anos, a presença do extremo encarnado na lista era uma hipótese contemplada, tanto que o selecionador Leif Smerud aproveitou para justificar a sua ausência, em conferência de imprensa.

"Andreas é um jogador muito excitante, mas eu tinha muitos por onde escolher. Ele é muito jovem e promissor e vai haver provavelmente mais oportunidades para ele", referiu, em direto para o canal TV 2.

A Noruega está incluída no Grupo D do Europeu sub-21, juntamente com a França, Itália e Suíça.