"Schjelderup é um jogador e um talento brilhante"

Roger Schmidt elogia "talento" do extremo, mas realça valia do plantel com quem trabalha.

Contratado em janeiro, Andreas Schjelderup continua a aguardar pela estreia ao serviço da equipa principal do Benfica, a exemplo do também reforço do último mercado, Tengstedt. Roger Schmidt desvaloriza a situação e além de elogiar o jovem atleta lembra que tem de premiar o trabalho do plantel com quem trabalha desde o início da época. "O seu momento vai chegar. É um jogador e um talento brilhante", referiu o técnico em declarações à TV2, televisão norueguesa que se deslocou a Lisboa para acompanhar a situação dos dois reforços nórdicos.

"De momento tenho de utilizar todo o plantel, temos muitos jogadores que trabalharam muito para nos colocar onde estamos. Gostaria de fazer todas as substituições, mas é impossível. O tempo dele vai chegar", reforça o treinador germânico sobre o extremo norueguês, contratado ao Nordsjaelland, da Dinamarca, e que contabiliza apenas 259 minutos mas na equipa B.

O técnico encarnado comentou ainda o rendimento de Fredrik Aursnes, chegado também ele esta época, mas no início de 2022/23, proveniente do Feyenoord. "Quero que seja o jogador que é. É um jogador fantástico e uma grande pessoa. Está a realizar uma grande temporada e estou muito feliz que esteja connosco", atirou sobre o médio, que tem jogado em várias posições.

A finalizar, abordou ainda a época das águias na Champions: "Estamos satisfeitos e cansados. Mas penso que vamos passo a passo. Mostrámos esta época que conseguimos estar à altura em jogos importantes. Estamos à espera do sorteio, depois vamos fazer o melhor."