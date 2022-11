Scaloni elogia Enzo: "Tem dado dores de cabeça na escolha do onze"

Enzo Fernández foi chamado por Scaloni para o Mundial'2022 e está a agradar o treinador, que elogia o "imenso potencial" do médio do Benfica.

Na conferência de imprensa de antevisão ao Argentina-Arábia Saudita (terça-feira, 10h00), da primeira jornada da fase de grupos do Mundial'2022, Lionel Scaloni elogiou Enzo Fernández, médio do Benfica. O selecionador argentino diz que o jovem jogador está "muito bem" e tem dado "algumas dores de cabeça na escolha do onze".

"Tem-se adaptado muito bem e tem dado algumas dores de cabeça na escolha do onze. Por sorte, os 26 podem ir todos para o banco, contrariamente ao que sucedia na Copa América, e podem jogar e ser utilizados para variar o esquema. O Enzo é um jogador que, além de tudo o que se viu no Benfica, já tinha estado connosco no ano passado. Tem imenso potencial e é uma solução bastante interessante. Estamos muito contentes com ele", apontou Scaloni.