Scaloni deu notícia a Enzo Fernández: médio do Benfica garantido no Catar

Médio dos encarnados ouviu da boca do selecionador argentino que pode fazer a mala para o Catar. Com Lo Celso definitivamente afastado, devido a lesão e operação em vista, o jogador do Benfica garantiu um lugar na lista final de 26 nomes que será divulgada na segunda-feira.

Enzo Fernández vai ser mesmo a grande surpresa da lista final de 26 nomes elaborada pelo selecionador argentino Lionel Scaloni com vista à discussão do Campeonato do Mundo. Ontem foi confirmada em definitivo uma grande baixa no meio-campo da seleção, com Lo Celso a ser riscado e a ter já no horizonte uma intervenção cirúrgica, sendo esta baixa colmatada de imediato pelo médio dos encarnados. Aliás, e segundo O JOGO apurou, o camisola 13 das águias ouviu de viva voz da parte de Scaloni que pode fazer as malas para o Catar.

A lista final deveria ter sido anunciada na última segunda-feira, mas Scaloni adiou a oficialização enquanto não teve o diagnóstico definitivo da lesão de Lo Celso, que foi visto por vários especialistas médicos. Porém, a dúvida passou a certeza e será na próxima segunda que os 26 nomes serão anunciados, estando entre eles o de Enzo Fernández, além de Otamendi, com o médio de 21 anos a conseguir algo inédito. Nunca um jogador argentino foi chamado para um Mundial sem ter feito qualquer minuto na fase de qualificação, como aconteceu com o ex-River Plate, que apenas se estreou nos dois últimos particulares, com Honduras e Jamaica, jogos em que dissipou as dúvidas de Scaloni.

Aliás, a estrela da companhia argentina, Lionel Messi, não deixou passar em claro a exibição de Enzo pela seleção. "É um jogador com bom pé, muita personalidade e muito inteligente", atirou, a 24 de setembro, uma semana antes de ver o compatriota ajudar o Benfica a travar o seu PSG na Liga dos Campeões.

Lista de mundialistas vai crescer

Enzo Fernández irá assim juntar-se a Otamendi, crónico convocado pela Argentina, mas há mais alguns jogadores do Benfica que podem ver carimbado o passaporte para o Mundial do Catar, embora uns tenham probabilidades superiores a outros. O médio João Mário é opção clara de Fernando Santos na Seleção Nacional, mas o técnico luso poderá ainda incluir na lista o central António Silva, decisão que será anunciada amanhã e que no Benfica é vista como muito possível. Além destes, Florentino e Gonçalo Ramos estão em fila de espera, tal como Bah, este para entrar nas últimas cinco vagas da Dinamarca.