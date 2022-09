Scaloni abre a porta do Mundial a Enzo: "Pode estar na lista final"

Selecionador elogiou o médio do Benfica, que deve ser titular no amigável com as Honduras

Lionel Scaloni, selecionador argentino, falou hoje em conferência de Imprensa para antever o amigável contra as Honduras, de sexta-feira à noite (madrugada em Portugal), e abriu a porta a uma presença de Enzo fernández, do Benfica, no Mundial do Catar.

"O Enzo pode jogar nas duas posições do meio-campo. É bastante completo. Todos os que estão convocados têm chances de jogar. Pode acrescentar coisas. Já veremos no momento de decidir", comentou primeiro Scaloni, a propósito do jogo com as Honduras.

Sobre uma ida ao Mundial do Catar dos novatos da seleção, entre os que se inclui Enzo Fernández, deixou tudo em aberto: "Têm possibilidades de jogar. Para ois os convoco. Vemos que estão num bom nível. São rapazes que podem ser o futuro da seleção. É também a pensar que possam estar na lista final."