Santos confirma ofertas por Lucas Veríssimo e discute saída terça-feira

Benfica concorre pelo central com o Al-Nassr, orientado por Rui Vitória

Lucas Veríssimo, alvo do Benfica, está cada vez mais perto de deixar o Santos. Tal como O JOGO adiantou, o clube da Luz já fez uma oferta pela central e o assunto será discutido no início da próxima semana, como revelou o Peixe, em nota publicada no seu sítio oficial, na qual esclarece que o Benfica concorre com outro emblema, no caso o Al-Nassr, de Rui Vitória.

"O presidente deixa claro que existem duas propostas para o jogador, sendo uma da Arábia e outra de Portugal, ambas analisadas e aprovadas pelo Comité de Gestão e encaminhadas para o Conselho Fiscal. E as propostas serão analisadas na reunião do Conselho Deliberativo, no dia 17 de novembro, como exige o Estatuto do Santos respeitado pelo atual Comité de Gestão", esclareceu o emblema canarinho esta sexta-feira.

O Benfica colocou em cima da mesa um empréstimo inicial, com cláusula de compra obrigatória no final, por um valor que ronda os sete milhões de euros.