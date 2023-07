"Santiago Giménez? Até ao mercado fechar, temos de estar preparados"

Treinador do Feyenoord admitiu que está preparado para perder o avançado mexicano, que está referenciado pelo Benfica em caso de saída de Gonçalo Ramos.

Arne Slot, treinador do Feyenoord, admitiu este domingo, após a vitória frente ao Benfica (2-1), que não ficará surpreendido com uma eventual venda de Santiago Giménez, avançado mexicano que está referenciado pelos encarnados para o caso de Gonçalo Ramos sair neste mercado.

Refira-se que Giménez marcou o segundo golo da vitória do conjunto de Roterdão, aos 34 minutos.

"Somos um clube que tem sempre jogadores que despertam o interesse e o mercado continua aberto. Sabemos que tudo pode acontecer no futebol. Os outros clubes sabem que há aqui bons jogadores e, até ao mercado fechar, temos de estar preparados", referiu, em conferência de imprensa.

O técnico elogiou ainda a homenagem que os adeptos fizeram a Orkun Kokçu, reforço contratado pelos encarnados neste defeso: "Ele mereceu. É um excelente jogador e uma excelente pessoa".

Giménez está referenciado, mas tudo depende de Gonçalo Ramos

O Benfica está a colocar bem alta a fasquia que exige ser superada caso algum colosso europeu avance em definitivo para a contratação de Gonçalo Ramos.

Enquanto esse ataque não é concretizado, os responsáveis encarnados manterão fechada a porta à entrada de outro ponta-de-lança que rivalize com o internacional português, com Petar Musa e ainda Casper Tengstedt.

Porém, há planos traçados para compensar a saída do melhor marcador das águias na época passada, com uma lista a incluir agora dois nomes mais fortes, mas com diferentes probabilidades de envergarem o emblema benfiquista.

Segundo apurou O JOGO, Santiago Giménez, do Feyenoord, e Lucas Beltrán, do River Plate, são jogadores bem referenciados e à espera... de Ramos.