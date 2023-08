Santiago Giménez cada vez mais longe do Benfica

Visto por Roger Schmidt como solução ideal para colmatar a eventual saída de Gonçado Ramos, o dianteiro mexicano tem a porta fechada por menos de 40 milhões de euros.

Marcou ao Benfica no triunfo do último domingo do Feyenoord sobre o Benfica (2-1), mas não foi esse feito o responsável pela inflação do passe de Santiago Giménez. A época que realizou (23 golos em 45 jogos) o dianteiro de 22 anos potenciou-lhe a avaliação, ao ponto dos responsáveis pelo emblema neerlandês não abdicarem de um encaixa acima dos 40 milhões de euros pelo jogador que Roger Schmidt vê como substituto perfeito caso Gonçalo Ramos deixe o Benfica.

Ainda ontem, o diretor desportivo do campeão dos Países Baixos voltou a falar de Giménez, ainda no rescaldo do embate com os encarnados, em Roterdão, para dizer que se trata de um ponta-de-lança que "evoluiu enormemente no futebol e fisicamente e é um valor acrescentado enorme".

Para Dennis te Kloese, citado pelo "Volkskrant", seria "interessante para jogadores como Giménez ficar pelo menos mais um ano", esclarecendo que, ao contrário do que chegou a ser noticiado nos Países Baixos, o Feyenoord terá direito a um encaixe correspondente "a 90 por cento do passe e não 50, como se disse já". O dirigente voltou a não abordar o interesse do Benfica, mas fica clara, uma vez mais, qual é a sua posição.