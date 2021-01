Santa Clara-Benfica: intempérie nos Açores mandou segredos pelo ar

Nos primeiros seis minutos, os visitados surgiram com cinco mexidas no onze. Já Jesus não poupou ninguém, mas fez de Ferro... capitão.

O jogo entre Santa Clara e Benfica começou torto, devido a condições climatéricas nada propícias à prática do futebol e acabou, pelo menos provisoriamente, adiado para esta segunda-feira ao cabo de seis minutos.

Para este reatar, e conforme definem os regulamentos da Liga, tanto Daniel Ramos como Jorge Jesus terão de lançar em campo o mesmo onze que ontem apareceu sob a tormenta meteorológica, podendo ser o técnico da equipa açoriana aquele que mais perde em termos de surpresa: o Santa Clara apresentou-se no relvado transformado em piscina com meia equipa mudada em relação ao jogo anterior, contra o Moreirense. Já o Benfica só teve uma novidade (previsível, aliás), com Ferro a substituir o castigado Otamendi mas promovido a capitão, ele que tinha apenas 17 minutos nesta I Liga.

Foi um onze de baixo risco para as águias mas condicionado pelos vários casos de covid-19 que assolam o plantel: João Ferreira, Jardel, Gabriel, Cervi, Seferovic e Gonçalo Ramos, além do lesionado André Almeida e do castigado Otamendi. Mesmo recuperado, Pizzi ficou no banco, com Weigl e Taarabt a darem corpo ao meio-campo, mantendo-se Rafa na direita, Everton na esquerda, ambos a dar apoio à dupla atacante, Waldschmidt e Darwin. Pelo Santa Clara, também sem os infetados Rafael Ramos e André Ferreira, a aposta foi nos médios Anderson e Néné a fechar o corredor central, surgindo à sua frente Lincoln, no meio, Diogo Salomão a partir pela direita e Jean Patric pela esquerda, todos de olhos no homem mais adiantado dos insulares, o brasileiro Crysan, que procura o primeiro golo da época.

Foi com estas peças colocadas num tabuleiro alagado que a partida tentou seguir caminho aos repelões durante seis minutos nos quais, apesar de a bola teimar em travar pelo caminho, as duas equipas podiam ter marcado. Primeiro, num remate de primeira e à entrada da área de Waldshchmidt, que ganhou balanço rumo ao céu escuro aos quatro minutos e, logo depois, num tiro forte e, este sim, perigoso de Lincoln que Vlachodimos desviou para a frente, cabendo a Vertonghen "varrer" definitivamente o esférico. O jogo seria suspenso instantes depois, esperando-se que, esta tarde à mesma hora e no mesmo palco, possa ser retomado. Mas, desta vez, já Jesus teve tempo de "estudar" melhor a surpresa que Daniel Ramos lhe preparara.