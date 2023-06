Sandro Cruz despede-se do Benfica: "Sempre me incutiram bons valores…"

Lateral esquerdo termina ligação de nove anos às águias, depois de uma época emprestado ao Chaves.

Sandro Cruz, que passou a última temporada emprestado ao Chaves, anunciou esta sexta-feira o adeus ao Benfica, terminando uma passagem de nove anos pelo clube, com quem tinha mais um ano de contrato.

"Sempre me incutiram bons valores... e um deles é a "GRATIDÃO" por quem nos deu tanto! Foram 9 anos de ligação a ti Benfica... aquilo que sou hoje é graças a tudo que me proporcionaste!", escreveu, numa publicação no Twitter.

O lateral esquerdo, de 22 anos, aproveitou ainda para garantir que se trata de um "até já" à Luz: "Se Deus quiser, eu hei de voltar".

Recorde-se que O JOGO adiantou em tempo oportuno que Sandro Cruz vai continuar em Chaves, desta vez a título definitivo, após ter rescindido contrato com os encarnados.