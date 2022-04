Samuel Soares "triste" com o erro na Youth League: "Darei todo o meu apoio à equipa"

Guarda-redes do Benfica foi expulso na meia-final da UEFA Youth League, colocando em risco a vitória do Benfica. O jovem disse estar "triste" com o erro e "consciente" das consequências que poderia ter causado.

Sameul Soares, guarda-redes dos sub-19 do Benfica, foi expulso aos 35 minutos na meia-final da UEFA Youth League, frente à Juventus, e pediu desculpa pelo erro que diz ter cometido. Numa altura em que os encarnados venciam por 2-0, o guardião português derrubou um adversário fora da área e deixou as águias a jogar com dez homens.

Os italianos aproveitaram a superioridade numérica e chegaram ao empate, na segunda parte. Nas grandes penalidades, os encarnados venceram por 4-3 e seguiram para a final da competição, onde vão defrontar o Red Bull Salzburgo (bateu a Juventus por 5-0).

Na tarde desta sexta-feira, Samuel Soares recorreu às redes sociais e lamentou a expulsão. "Feliz com a vitória, mas triste com o meu erro e consciente das consequências que poderia ter dado à equipa. Agora é focar no próximo jogo, darei todo o meu apoio à equipa apesar de, infelizmente, não poder estar presente. Obrigado pelo vosso apoio, continuaremos fortes", escreveu.