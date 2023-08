Samuel Soares na baliza do Benfica. Vlachodimos nem no banco de suplentes

Confira os onzes iniciais de Benfica e Estrela da Amadora para o jogo da segunda ronda do campeonato, com início às 20h30 deste sábado.

Samuel Soares é a grande novidade no onze do Benfica para a partida com o estrela da Amadora. O jovem guardião de 21 anos é aposta de Roger Schmidt, depois de Vlachodimos ter estado infeliz na derrota por 3-2 frente ao Boavista. O grego, aliás, nem no banco está, cabendo esse papel ao reforço ucraniano Trubin.

Destaque ainda par a estreia do reforço Arthur Cabral e de Aurnes previsivelmente à esquerda da defesa, perante a lesão de Jurásek. João Mário é titular.

Onze do Benfica: Samuel Soares; Bah, António Silva, Otamendi e Aurnes; João Neves e Kokçu; Di María, Rafa e João Mário; Arthur Cabral.

Suplentes: Trubin, Morato, Neres, Tengstedt, Schjelderup, Chiquinho, Ristic, Tomás Araújo e Florentino.

Estrela da Amadora: Bruno Brígido; João Reis, Kialonda e Omorwa; Leo Jabá, Leonardo, Vitó e Mansur; Ronald, Ronaldo Tavares e Hevertton.

Suplentes: António Filipe, Aloísio Souza, Regis, Jean Felipe, Erivaldo Almeida, Pedro Sá, Keliano, Kikas e Ndour.