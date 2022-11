Samuel Soares e o golo de baliza a baliza: "Vai ficar na memória"

Guarda-redes rematou a bola ainda antes do meio campo e o esférico foi parar à barra do Trofense, que a devolveu para o guardião da casa, que, consequentemente, a colocou na própria baliza. Jovem que faz parte do plantel principal destaca importância dos três pontos

Samuel Soares entrou para a história desta Liga SABSEG nesta última segunda-feira, ao protagonizar um golo poucas vezes visto no futebol. O guardião do Benfica fez, praticamente, um golo de baliza a baliza e, no final, preferiu destacar a reviravolta coletiva.

"Vi que o guarda-redes estava um bocado adiantado e sabia que o vento estava a meu favor, por isso arrisquei e felizmente correu bem. Vai ficar na memória, mas o mais importante é termos conseguido a reviravolta e os três pontos", referiu, à Sporttv.

O Benfica B, que estava a perder na altura do golo que pode ver abaixo, voltou a marcar por Luís Semedo e acabou por bater o Trofense, por 1-2.