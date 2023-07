Samuel Soares defendido após lance com o Burnley: "Falar até o papagaio fala..."

Chiquinho foi um dos companheiros a defender o guardião

O lance do segundo golo do Burnley que confirmou a derrota por 2-0 do Benfica no último jogo de preparação ainda dá que falar. Samuel Soares, o guardião das águias, não encaixou o remate de fora da área, a bola ressaltou para a frente e Ekdal encostou. Entretanto, o guarda-redes de 21 anos foi defendido das críticas pela mãe, com uma publicação extensa na sua conta de Instagram.

"O futebol está a tornar-se numa das profissões mais exigentes, onde até Deus não pode errar, se não será crucificado", escreveu Tercínia Soares, lembrando que "errar faz parte". O jovem formado no Seixal agradeceu à sua progenitora, numa publicação que recebeu gostos de inúmeros jogadores do plantel principal e dos escalões secundários, sobretudo de jogadores também "criados" nas escolas do clube, mas também do mítico Zé Gato e de outros guarda-redes que passaram pelas águias. As mensagens de apoio multiplicaram-se.

Chiquinho foi um dos companheiros a defender o guardião.

"Continua a errar porque certamente o futuro vai ser risonho. Falar até o papagaio fala! Mereces o mundo, meu menino", escreveu nas redes sociais, tratando depois o guardião pela alcunha: "Samonstro".