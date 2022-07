Avançado de 21 anos vai jogar na Eslovénia.

Samuel Pedro terminou a sua ligação com o Benfica, tendo sido oficializado como reforço do Olimpija Ljubljana, da Eslovénia, para as próximas três temporadas.

Contratado ao Boavista a meio de 2019/20, o avançado nunca chegou à equipa principal, tendo somado 26 jogos pela equipa B, alinhando ainda nos sub-23 e sub-19. Tinha sido cedido ao Covilhã em janeiro deste ano.