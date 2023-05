Salvio: "Benfica tem uma grande equipa e eu acredito muito nela"

Argentino que já brilhou pelas águias deixou um incentivo antes do dérbi com o Sporting.

Salvio foi um dos grandes destaques do Benfica no passado recente e agora, a atuar no Pumas, do México, o atacante argentino fez uma visita ao Estádio da Luz e comentou o momento atual das águias.

Em declarações à Benfica TV, Salvio revelou que continua a acompanhar o ex-clube. "Acredito muito no Benfica. Tenho acompanhado durante toda a época, tem uma grande equipa e eu acredito muito nela, tal como todos os benfiquistas", começou por dizer, antes de fazer uma pequena antevisão ao dérbi deste domingo entre águias e leões.

"No dérbi, o Benfica tem de entrar como costuma fazer, forte, para ganhar. Vai ser um jogo muito especial, mas a equipa tem de estar concentrada, fazer o seu jogo e desfrutar, vai ser um embate intenso", explicou.

O internacional pelos atuais campeões do mundo relembrou o papel dos adeptos benfiquistas nestas ocasiões. "Os adeptos passam o jogo todo a cantar, gritar, a apoiar a equipa. O jogador sente-o dentro de campo, isso faz a diferença. Os benfiquistas vão sempre a Alvalade apoiar, isso faz-se sentir, são o 12º jogador", lembrou Salvio, que durante as oito épocas na Luz, saboreou a conquista do campeonato nacional por cinco vezes (no tetracampeonato de 2013 a 2017 e em 2018/2019).

Por fim, questionado sobre a pressão inerente no plantel, o atacante sublinhou que o Benfica "tem equipa para dar a volta": "A equipa demonstrou que sabe como lutar nos momentos mais difíceis. Há muita pressão, sim, mas o Benfica já demonstrou em muitos jogos importantes que tem equipa para dar a volta às coisas e seguir no seu caminho", sentenciou.