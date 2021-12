Salvio homenageado na Luz: "Sou muito feliz por pertencer à história do Benfica"

Argentino, que representou os encarnados entre 2012 e 2019, teve direito, à projeção de alguns dos seus melhores momentos perante milhares de adeptos

Presente no Estádio da Luz, para assistir à receção do Benfica ao Marítimo, este domingo, Toto Salvio, ex-jogador das águias, foi homenageado pelo clube lisboeta com a exibição de um vídeo, momentos antes do jogo, cheio de melhores momentos.

O extremo argentino, visivelmente emocionado, no relvado, com o gesto, vincou o significado por servir o Benfica durante sete temporadas, com indelével impacto, pelo que não escondeu a felicidade por permanecer no historial do emblema encarnado.

"É muito especial estar aqui. Tinha imensas saudades. Sempre foi um privilégio vestir a camisola do Benfica e ter a águia ao peito. Estou muito feliz por pertencer à história do Benfica. Agradeço aos adeptos porque estiveram ao meu lado, a apoiar-me e também à equipa. Tenho muito carinho por eles", afirmou Salvio, em declarações à "BTV".

Oriundo do Atlético Madrid (La Liga), Salvio realizou, entre 2012 e 2019, um total de 228 jogos oficiais pela equipa encarnada, tendo apontado 52 golos, antes de regressar ao país-natal para representar os argentinos do Boca Juniors.