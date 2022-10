Salvio e o FC Porto-Benfica: "Têm de ir ao Dragão com essa mentalidade da Champions"

Declarações de Salvio à BTV

Antigo jogador do Benfica, Salvio esteve esta terça-feira no Estádio da Luz e acabou por falar do clássico de sexta-feira, no Estádio do Dragão.

"Jogaram de igual para igual em Turim e em Paris. Têm de ir ao Dragão com essa mentalidade, não seria a primeira vez a ganhar ao FC Porto em casa deles", disse à BTV. "Confio muito nesta equipa que já mostrou que é capaz de estar à altura das exigências", disse ainda.

Salvio elogiou ainda o compatriota Enzo Fernández, reforço do Benfica 2022/23: "É um grande jogador. Fiquei surpreendido como se adaptou rapidamente ao Benfica e ao futebol europeu. Fico feliz por ele. Vai dar muitas alegrias."