Salvio de regresso à Luz: "Serei sempre o 18 do Benfica"

Argentino está em Portugal e foi recebido no Estádio da Luz

Primeiro a partilha do Benfica nas redes sociais, na qual surge Salvio e Simão junto do relvado do Estádio da Luz; depois o "retweet" deixado pelo argentino.

"É sempre lindo voltar a casa. Obrigado Benfica pelo carinho e amor de sempre . Sempre serei o 18 do SLB", publicou.

Salvio, atualmente no Pumas - clube da principal liga do México -, passou pelo Benfica de 2012 a 2019.