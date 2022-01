"Saída de Jesus? Após episódio do Flamengo, concluímos que o caminho seria mais complicado"

Declarações do presidente do Benfica prestadas à BTV, canal do clube lisboeta, em entrevista acerca da atualidade encarnada, feita três meses após ter sido eleito.

Afastamento de Jorge Jesus decorre do embate com o FC Porto, tendo sido eliminado da Taça de Portugal. Treinador foi despedido pelos jogadores? "Não. Foi comentado tudo e um par de botas. Após o episódio que tanto foi falado [eventual ida para o Flamengo] ambos chegámos à conclusão que todo o nosso caminho dali para a frente seria mais difícil e complicado. Culmina nesse episódio, mas não começa. Dezembro foi de extraordinária dificuldade para todos nós. Dezembro foi penoso, apesar de qualificação para os oitavos de final da Champions. Tivemos três derrotas pesadíssimas. Não só perdermos, foi a forma como perdemos. Chocou-ne não as derrotas, mas a forma como perdemos. A primeira derrota com o Sporting criou um ambiente à volta da equipa e de Jesus que não foi favorável e teve uma série de consequências. Além da história do Flamengo."